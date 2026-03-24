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Pizzi: "Inter, calo fisiologico. Ad avercene di attaccanti come Pio Esposito"

Pizzi: "Inter, calo fisiologico. Ad avercene di attaccanti come Pio Esposito"TUTTO mercato WEB
© foto di Giovanni Padovani
Oggi alle 16:53Serie A
TMWRadio Redazione

L'ex calciatore Fausto Pizzi ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Pongracic, era rigore in Fiorentina-Inter?
"Non c'era. Ho sentito Bergonzi, che ha detto che era rigore, senti Calvarese e dice di no. Alla fine non si sa cosa pensare. Come fai però a tenere le braccia unite quando stai intervenendo con le gambe?".

Pio Esposito può dare qualcosa in più in questa Inter nel finale di campionato?
"E' compatibile con Lautaro. Di testa mi sembra anche molto più leggero Pio. E' uno che è forte, ci crede, ha l'atteggiamento giusto. Con la proporzione di attaccanti che ci sono in Italia, chi c'è di meglio di Pio? Il Milan non ha un attaccante, neanche la Juve. Ad avercene come lui...".

Inter, quali i motivi di questa involuzione?
"E' un calo fisico, ma anche fisiologico, perchè ci sta, visto che con la Juve ha avuto il Mondiale per Club l'estate scorsa. E' normale che tu non sia al 100% ora. Avere qualche risultato non positivo ti porta ad avere anche un contraccolpo psicologico. Vincere una partita già può farti stare meglio, così come il recupero di qualche giocatore importante. Per me si può far bene nel rush finale".

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