TMW Radio Pizzi: "Inter, alla ripresa calendario non difficile. Marotta, alla fine potrebbe..."

L'ex calciatore Fausto Pizzi ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Roma e Inter, dopo la pausa da chi si aspetta l'accelerata?

"Vedo un campionato molto equilibrato, nessuna delle due credo possa prendere il largo, anche rispetto alle altre. Vedo il Napoli un po' in difficoltà, perché avrà Atalanta, Roma, scontri diretti messi insieme alla Champions. L'Inter in campionato, dopo il derby, non avrà avversari così difficili, ma la Champions può toglierti energie. La Roma la vedo forte in difesa, ma anche mentalmente. Ma deve trovare i gol delle punte".

La Juve sente molto l'assenza di Marotta?

"Che voglia un giorno entrare nei vertici federali credo sia vero. Potrebbe ristrutturare tutto e riportare il calcio italiano dove è sempre stato. Gettare le basi per ritrovare talenti che non abbiamo da anni".

Rampulla ha detto che la Juve doveva fare un progetto più a lungo termine con Spalletti:

"Magari c'è un problema di bilancio, perché con Spalletti hai tre allenatori a libro paga. E vogliono studiare Spalletti per potergli dare in mano un progetto più lungo. Per me è la persona giusta in questo momento, non vedo di meglio in giro".