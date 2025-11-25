Pizzi: "L'Udinese troverà un Parma galvanizzato. Zaniolo? Ha bisogno di giocare tanto"

Fausto Pizzi, ex giocatore di Parma e Udinese, parla così al Messaggero Veneto della prossima sfida e della difficoltà di fare gol che ha la squadra di Runjaic: "Zaniolo ha sempre fatto fatica a dare continuità alle giocate e alle prestazioni, ma per trovare ritmo e continuità è fondamentale giocare il più possibile, perché nulla è più allenante della partita. A riguardo ricordo le dichiarazioni di Dimarco su Inzaghi, con l’esterno interista che si lamentava proprio di quelle ricorrenti sostituzioni che non gli permettevano di andare in condizione".

Anche a Parma c’è un mancino che sa deliziare come Bernabé. È lui il gioiello dei crociati?

"Sì, e Cuesta sta ritrovando tutta la sua qualità, abbinandola alle doti di Pellegrino, attaccante generoso che sa lavorare per la squadra. Magari l’argentino andrebbe accompagnato di più in area di rigore dove rende al meglio, ma i due sanno come fare la differenza e saranno i principali pericoli per un’Udinese che troverà un Parma galvanizzato dagli ultimi quattro punti colti tra il pareggio col Milan e la vittoria di Verona che ha riportato tanto ossigeno".

Sul Parma Pizzi ha aggiunto che Cuesta è stato bravo nel ricostruire l’organizzazione difensiva che Chivu aveva dato al Parma negli ultimi sei mesi dello scorso campionato. E ha sottolineato che in quel Parma c’erano anche Leoni, passato al Liverpool, Bonny all’Inter, Sohm alla Fiorentina e Man al PSV Eindhoven, quindi molta più qualità di adesso.