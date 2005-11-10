Torino, Abate: "Credo che Zapata sarà ancora il capitano. Vlasic punto di riferimento"

Il nuovo tecnico del Torino Ignazio Abate si è presentato a stampa e tifosi nella giornata di oggi. Queste alcune sue considerazioni sui singoli della sua rosa:

Zapata sarà ancora il capitano?

"Credo di sì, non vengo qui a stravolgere le gerarchie. E' un giocatore importante, ha rinnovato e mi aspetto tanto da lui. Ha caratteristiche particolari che possono diventare fondamentali".

Come vede Casadei?

"Mi aspetto tanto da tutti. E' forte di testa e negli inserimenti, poi deve migliorare nella lettura del gioco e tecnicamente. Ma è un giocatore di livello, vedremo come trovare l'equilibrio di squadra. Ma puntiamo su di lui".

Su Vlasic e Cacciamani

"Vlasic ha caricato anche me... E' un giocatore importante, dovremo trovarlo nelle zone di campo dove possa determinare. E' bravo a rifinire, è un punto di riferimento: è uno dei capitani. Cacciamani lo preferisco a sinistra, gli esce bene la sua finta e può variare le sue giocate: mi rivedo un po' in lui".