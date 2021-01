Poco spazio per Callejon, Prandelli: "Penalizzato dal modulo, problema profondo per me"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Bologna, mister Cesare Prandelli ha commentato anche lo scarso utilizzo di José Callejón, penalizzato dal 3-5-2 (o 5-3-2) adottato finora dalla Fiorentina: "È un argomento per me delicato. Negli ultimi anni ha dimostrato tecnica, qualità e tempi di gioco, è un maestro nelle situazioni di smarcamento. In questo momento è un po' penalizzato perché giochiamo con questo sistema di gioco. È un problema per me molto profondo, anche umano, perché José è talmente serio che diventa difficile anche metterlo in panchina".