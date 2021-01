live Fiorentina, Prandelli: "Il 3-0 alla Juve ha scacciato la paura. Avanti con B. Valero regista"

Vigilia di campionato anche in casa Fiorentina. Domani alle ore 15, tra le mura del Franchi, i viola riceveranno infatti la visita del Bologna per il 15° turno di Serie A. Segui tutte le parole di mister Cesare Prandelli, atteso in conferenza stampa fra pochi minuti!

13.30 - Inizia la conferenza stampa di mister Prandelli in vista della gara di domani col Bologna.

Quanto è importante la gara col Bologna?

"Sono d'accordo con quello che ha detto Biraghi, d'ora in poi saremo giudicati in base alla gara di Torino. Troveremo diverse difficoltà col Bologna rispetto alla Juve: il Bologna verticalizza molto, ha idee e corre tanto. Sarà un match molto complicato".

La vittoria con la Juve ha scacciato la paura?

"Quando ottieni un risultato così inaspettato, l'autostima aumenta e la consapevolezza del lavoro è ripagata: non dobbiamo aver paura"

Come sta la squadra?

"La ripresa dei lavori è stata ottima, mentalmente siamo già pronti per affrontare il Bologna. Ci siamo allenati bene e mi auguro di vedere anche in partita la squadra che ho visto in allenamento in questi giorni".

Ha paura che i giocatori siano distratti dalle voci di mercato?

"È un problema che vale per tutti. Noi confidiamo nella serietà dei nostri giocatori".

Rivedremo Borja Valero regista?

"Al momento abbiamo trovato un'identità tattica precisa in cui può Borja essere utile nella posizione vista a Torino. In cabina di regia ci permette di alzare gli interni di centrocampo e andremo avanti così. Borja Valero è un professore".

Domani trova come avversario suo figlio Nicolò, membro dello staff del Bologna.

"Con mio figlio ci sentiamo sempre, questa settimana un po' meno. La partita di domani non cambia nulla, io spero di vincere e nei prossimi giorni cercherò di consolarlo".

Come commenta le ultime dichiarazioni del ds Pradè sul mercato?

"Ho espresso il desiderio di non continuare ad avere 28 giocatori in rosa, perché così ci sono dei calciatori scontenti. Mi auguro si possano trovare delle buone soluzioni per tutti".

Un commento su Lirola?

"Ha delle potenzialità importanti, con una propulsione e un cambio di passo notevole. Secondo me deve soltanto convincersi, togliersi un po' di timidezza e trovare una certa continuità nell'arco dei 90 minuti".

Cosa serve dal mercato in entrata?

"Siamo perfettamente in sintonia con la società. Prima dobbiamo cercare di sfoltire la rosa, poi per gli acquisti abbiamo delle idee. Sappiamo che a gennaio è difficile migliorare le squadre, ma le idee ci sono. In questo momento però pensiamo al Bologna, voglio che i miei siano pronti ad affrontare un avversario molto temibile domani".

Cosa teme del Bologna?

"Affronteremo una squadra che gioca insieme da un paio di anni e che non molla mai, proprio come il suo allenatore. Basta vedere il pareggio ottenuto in rimonta con l'Atalanta".

Un commento su Callejon?

"È un argomento per me delicato. Negli ultimi anni ha dimostrato tecnica, qualità e tempi di gioco, è un maestro nelle situazioni di smarcamento. In questo momento è un po' penalizzato perché giochiamo con questo sistema di gioco. È un problema per me molto profondo, anche umano, perché José è talmente serio che per me diventa difficile anche metterlo in panchina".

E Kouamé?

"Deve trovare i tempi di smarcamento e la profondità. Deve soltanto lavorare e non pensare a nulla. Ha la considerazione da parte nostra e della società, non è un problema".

Igor è stata una bella sorpresa a Torino.

"Igor è la dimostrazione che, quando uno si allena tutti i giorni, si fortifica: è bravo sull'uomo ma anche da dietro costruisce bene. Si è fatto trovare pronto e si merita tutto quello che sta vivendo. È un ragazzo molto serio".

In cosa deve migliorare la sua Fiorentina?

"Dobbiamo consolidare le situazioni di gioco che stiamo provando e dare continuità all'ultima prestazione. Non ci sono alchimie magiche, pensiamo a domani e poi alla gara infrasettimanale. Serve massima attenzione su ciò che stiamo facendo".

Quando arriverà l'occasione di Martinez Quarta?

"Arriverà anche il suo momento... Il discorso che ho fatto per Igor vale anche per lui. Sono sicuro che quando avremo bisogno di lui non ci deluderà, si sta allenando bene ed è un giocatore veramente interessante".

La vittoria di Torino è un punto di ripartenza o una svolta?

"La prima. La vera svolta arriverà quando avremo continuità di risultati e vittorie, ma da Torino siamo comunque tornati con consapevolezza e fiducia. Penso che la paura sia soltanto un lontano ricordo adesso".

13.47 - Finisce qui la conferenza stampa di mister Cesare Prandelli.