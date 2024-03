Live TMW Politano: "Barça resta squadra top, ma con Calzona siamo tornati a giocare da Napoli"

Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona, il tecnico azzurro Francesco Calzona dalle 19.00 interviene nella sala conferenze dello Stadio Olimpico Lluís Companys per rispondere alle domande della stampa. Ad affiancarlo in conferenza c'è l’attaccante Matteo Politano. Su TMW, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

19.14 - Il primo a prendere la parola è Matteo Politano: "La sensazione è che il Barcellona rimanga una squadra top, con giocatori fortissimi. L'abbiamo visto all'andata quando nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà. Sarà una partita difficilissima, se ci abbassiamo è un problema perché la loro forza è quella del palleggio".

Mister Xavi ha detto che siete migliorati molto con Calzona.

"Nelle ultime partite siamo tornati a fare ciò che è la nostra forza, cioè il palleggio e chiudere l'avversario nell'area avversaria. Se aspettiamo l'avversario la situazione si fa difficile perché sappiamo giocare in avanti, e domani dovremo metterlo in campo perché sappiamo che il Barça soffre dietro. L'abbiamo studiato per due giorni e domani va messo in pratica con concentrazione".

Vi siete allenati sui calci di rigore?

"Sì, li abbiamo provati oggi a fine allenamento. Speriamo però di vincerla prima la partita".

Cosa cercherai di trasmettere nello spogliatoio?

"Ci sono tanti giocatori d'esperienza oltre a me, tanti che giocano in nazionale. Partite del genere si preparano da sole. La voglia è tanta, l'obiettivo è passare il turno. È importante per noi, per i nostri tifosi e per la società. Non c'è bisogno di motivare nessuno, sappiamo che dobbiamo dare il 110%".

Cosa dovrà fare il Napoli domani per battere il Barça ed entrare nella leggenda?

"Il Napoli dovrà giocare da Napoli, non difendere basso ma in avanti, cercare di tenere il baricentro alto perché hanno attaccanti forti. Loro possono soffrire la nostra profondità di gioco con Osimhen, quindi avremo sicuramente delle occasioni che dovremo sfruttare".

Vi sentite pronti?

"Siamo pronti, altrimenti non saremmo neanche qui".