Polverosi sul CorSport: "Fiorentina, è il momento decisivo per l'attacco. Ma niente processi"

vedi letture

La Fiorentina fa fatica a segnare e adesso attende la Juventus di Dusan Vlahovic al Franchi. Sul tema si è espresso Alberto Polverosi nel suo fondo per il Corriere dello Sport: "Questo è il momento decisivo per la Fiorentina. Non per il campionato e nemmeno per la Coppa. È il momento decisivo per capire l’essenza di questa squadra che non segna e ora, a differenza di un anno fa, produce meno in attacco. È decisivo per le riflessioni che farà l’allenatore a metà di un ciclo serrato, nessuna squadra ha giocato quanto la Fiorentina in questo inizio di stagione. Riflessioni che dovrebbero nascere non solo per le scelte iniziali e i cambi in corsa, ma per l’impostazione che sta dando alla Fiorentina. Però su tutto e prima di tutto, occorre ragionare con freddezza. E visto che domani a Firenze arriva la Juve di Allegri, vale la pena rubare al tecnico ardenzino il suo slogan più caro: “Ci vuole della calma”. In toscano, “della halma”. Per favore, i processi più in là, questo non è proprio il momento".