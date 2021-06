Porte girevoli in casa Atalanta. La Roma corteggia Gollini, pronti 15 milioni di euro

Questione di porta, più che di cuore. Il mercato dell'Atalanta parte proprio dal ruolo più importante, quello dell'estremo difensore: Pierluigi Gollini continua ad essere corteggiato dalla Capitale, in particolar modo dalla Roma. Mourinho vorrebbe portare l'ex Verona in giallorosso e Tiago Pinto, general manager capitolino, si sta già muovendo per poter imbastire una trattativa con il club orobico. La proposta iniziale si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma le richieste da parte della società guidata da Percassi arrivano intorno ai 20 milioni di euro.

PORTE GIREVOLI - La situazione è comunque delicata. Gollini ha giocato una buonissima stagione, ma ci sono state prestazioni al di sotto delle aspettative. Qualche esclusione di troppo ha tracciato la linea per il futuro: nemmeno Gollo è indispensabile per la banda del Gasp. La questione portiere risale già allo scorso anno, ma la società e il tecnico hanno dato ulteriore fiducia al numero 95. L'attuale interesse della Roma cambia i piani di mercato: l'eventuale partenza dell'estremo difensore nerazzurro porterebbe l'Atalanta a virare su altre soluzioni, già studiate nelle ultime settimane.

IDEA MUSSO - Il nome che circola da diversi giorni dalle parti di Zingonia è quello del portiere dell'Udinese, ancora troppo caro per le casse atalantine. Il valore non si discute - l'argentino piace molto a Gasperini - e ha già giocato con una difesa a tre nei suoi anni all'Udinese. Ma c'è da trovare la giusta quadratura del cerchio con il club friulano. Con Musso l'Atalanta potrebbe fare quel salto di qualità necessario per poter migliorare ancora di più lo score in campionato. Prima però bisogna sistemare Gollini, poi si inizierà a pensare al portiere del futuro.