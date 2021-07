Portieri, al Toro piace Gollini. L'Udinese studia Joronen

vedi letture

Il valzer dei portieri coinvolge anche il Torino, che nonostante abbia chiuso la trattativa con la Spal per Berisha potrebbe decidere di portare avanti un nuovo investimento per la difesa dei propri pali una volta che si sarà chiusa l'esperienza di Sirigu in maglia granata. Tra i profili più apprezzati spicca quello di Gollini, evidentemente in uscita dall'Atalanta dopo l'investimento nerazzurro su Juan Musso dell'Udinese. Gollini è comunque apprezzato da numerose altre società di serie A e non solo. Nel frattempo, per l'Udinese, si fa largo la candidatura di Joronen: il portiere del Brescia ha ricevuto parecchi apprezzamenti nell'ultimo periodo ed i friulani gradiscono particolarmente il suo profilo. Più distaccate le candidature di Rossi del Boca Juniors e di Matheus del Braga.