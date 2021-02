Possibile svolta del match in Benevento-Roma: espulso Glik al 57'. Sanniti in 10

Doppio cartellino giallo e conseguente espulsione per Kamil Glik. Benevento in 10 uomini al 57' per un fallo del polacco in netto ritardo su Mkhitaryan e sanniti in inferiorità numerica per più di mezz'ora. Giusta la decisione di Pairetto che non ha potuto fare altro.