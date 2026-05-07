Esclusiva TMW Prandelli: "FIGC e Lega A: serve programma condiviso. Abete una garanzia"

L'Italia del calcio sta vivendo un momento molto complicato, dopo la terza mancata qualificazione consecutiva dai Mondiali e il prossimo 22 giugno verrà eletto il nuovo presidente della FIGC, giorno che dunque segnerà l'inizio del nuovo corso della Nazionale e non solo. In esclusiva a TMW, Cesare Prandelli, ex commissario tecnico azzurro, ha parlato di alcuni scenari.

Le piace l’idea di Silvio Baldini di convocare quelli dell’Under 21 per le prossimo due amichevoli?

“Silvio mi piace in tutte le sue sfaccettature, se ha avuto questa idea la sposo al cento per cento. Però due parole sulla Nazionale e sulle elezioni bisogna dirle. Perché possiamo avere mille progetti ma se la Federazione e la Lega non vanno d’accordo diventa molto complicato. Il programma per il futuro devono farlo queste due potenze italiane”.

Il 22 giugno è una data importante.

“Non tanto per chi sarà eletto, quanto per capire se ci sarà un programma condiviso. Nel caso, c’è spazio e margine, anche veloce, per recuperare tutto”.

È in corsa anche Abete, con cui ha condiviso l’esperienza in Nazionale.

“È una delle persone più limpide e trasparenti che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio. Quindi è una garanzia massima. Mi piacerebbe che riuscissero a mettere assieme queste forze, la sua e quella di Malagò, perché l’ex presidente del CONI ha dimostrato di avere una grande capacità. Mi piacerebbe vedere un comitato di persone che si focalizzino sull’idea di programmare qualcosa per il nostro calcio, e che mettano al centro di tutti i discorsi il bambino con la palla”.