Prandelli: "Juventus, io confermerei Vlahovic. Spalletti è un allenatore completo"

Luciano Spalletti riparte...dalla Juventus. L'allenatore toscano ha firmato settimana scorsa il suo rinnovo e sarà quindi alla guida del club bianconero anche la prossima stagione. E proprio sulla permanenza del mister, Cesare Prandelli ha commentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Luciano è un allenatore completo e ha meritato il rinnovo. L’ufficializzazione del prolungamento può dare una mano perché i giocatori sanno che resterà lui e si giocheranno le permanenza alla Juventus nelle ultime giornate".

Il discorso si sposta poi sul mercato con l'ex tecnico che ha commentato chi prenderebbe fra Bernardo Silva e Lewandowski, accostati entrambi alla Juve: "Tra i due, prenderei Bernardo Silva - ha sottolineato -. La Juventus il grande centravanti lo ha già in casa: Vlahovic. Dusan ha dimostrato di essere da Juve con prestazioni, gol e e leadership. L’ho allenato e lo conosco: se sta bene, con Spalletti può fare una stagione da 25-30 gol".

Nessun dubbio quindi per Prandelli: il rinnovo di Vlahovic va fatto senza sé e senza ma: "Certo, io non avrei dubbi - ha concluso -. Dopo aver rinnovato Spalletti, Yildiz, McKennie e Locatelli confermerei anche Dusan. Vlahovic è reduce da una stagione sfortunata a causa degli infortuni, ma ha soltanto 26 anni".