Prandelli: "Vlahovic era destinato al Pisa". Il retroscena svelato durante il 'Viva el Tour'

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, in questi giorni al teatro Verdi di Firenze, durante lo spettacolo intitolato Viva el Tour ha rivelato un retroscena riguardante uno dei grandi centravanti del nostro campionato: “Vlahovic, quando sono arrivato era un problema per tutti, sembrava destinato ad andare a Pisa, io gli ho chiesto 15 giorni alla dirigenza, nella pausa delle nazionali. Dopo quei giorni io parlai alla dirigenza e confermai che lui era l’attaccante della Fiorentina. Mi chiesero se fossi sicuro più volte e io gli dissi che ero sicurissimo.

Ho fatto un’analisi spietata a Dusan, gli ho spiegato come deve interpretare il ruolo, non deve andare sulle fasce e non deve mai venire incontro, e allora gli promisi ‘se mi fai queste cose, in queste tre partite, non ti tolgo più’ dopo quelle tre partite e non l’ho più tolto. Lui cosa faceva di sbagliato? Lottava con il difensore, invece doveva essere il difensore a fare la lotta con lui, quando l’ha capito è diventato il titolare della Fiorentina”, le parole raccolte da SestaPortaNews.

L'annata della svolta

La stagione 2021/22 è stata l’ultima e la più esplosiva di Dušan Vlahović con la maglia della Fiorentina. Il centravanti serbo, sotto la guida di Vincenzo Italiano, ha disputato 21 partite di Serie A segnando 17 reti (più 3 assist), risultando il capocannoniere della Viola con 20 gol totali tra campionato e Coppa Italia (dove ha realizzato 3 reti, diventando capocannoniere della competizione): a gennaio la Juventus lo prese spendendo 70 milioni di euro.