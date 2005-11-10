Presidente Regione Lazio chiarisce: "Nuovo stadio Roma? Pietralata non è in discussione"

Francesco Rocca ha precisato la posizione dell'ente sul nuovo stadio della Roma, ribadendo il sostegno al progetto di Pietralata.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha voluto chiarire la posizione dell'ente sul progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata, dopo le interpretazioni emerse in seguito alle sue dichiarazioni dei giorni scorsi. Attraverso una nota ufficiale, il governatore ha smentito qualsiasi ipotesi di un possibile stop all'opera, ribadendo che la scelta dell'area non è in discussione. "Ho letto ricostruzioni fantasiose su quanto dichiarato ieri. Voglio sottolineare che la scelta di Pietralata non è in discussione, anche se sarebbe stata preferibile quella di Tor Vergata", ha affermato Rocca.

"Vogliamo migliorare il progetto, non ostacolarlo"

Il presidente della Regione ha spiegato che il senso delle sue parole era esclusivamente quello di rassicurare residenti, operatori sanitari e pazienti del vicino ospedale Pertini. "Ho semplicemente voluto rassicurare i cittadini sul fatto che la Regione affiancherà il progetto affinché migliori, e non penalizzi, quel quadrante della città", ha precisato, confermando l'impegno dell'ente nel corso della Conferenza dei Servizi.

"Massima collaborazione per realizzare l'opera"

Rocca ha infine ribadito la volontà della Regione di accompagnare il progetto fino alla sua realizzazione: "Faremo la nostra parte affinché la nuova opera sia la migliore possibile, nei tempi stabiliti. La nostra volontà è quella di accompagnare il progetto e non certo di bloccarlo". Non è mancata una replica alle opposizioni, con un riferimento diretto al Partito Democratico: "Il PD non si intesti meriti che non ha". La nota si conclude confermando che il nuovo stadio della Roma rappresenta un'opera di interesse pubblico e che la Regione offrirà la massima collaborazione, in sinergia con il commissario di Governo e con Roma Capitale.