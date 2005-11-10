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Spezia, Kevin Bright arriva a titolo definitivo dall'Alcione: contratto fino al 2029
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Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Alcione Milano, le prestazioni sportive del centrocampista Kevin Bright, il quale ha sottoscritto con le Aquile un contratto fino al 30 giugno 2029.
Kevin Bright, la carriera
Milanese, classe 2003, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, dopo una stagione e mezzo trascorsa nella Primavera della Cremonese, Bright ha esordito tra i "grandi" nel gennaio 2023 con la maglia del Seregno, in Serie D. Nella stagione seguente, dopo l'inizio a Reggio Calabria, è con la Folgore Caratese che il centrocampista milanese trova l'opportunità di mostrare le sue doti, guadagnandosi a fine campionato la chiamata dell'Alcione Milano, neopromossa in Serie C. A Milano, Bright diventa fin da subito un punto fermo dello scacchiere orange, chiudendo la prima stagione con 34 presenze, una rete e tre assist. Nella scorsa stagione ha migliorato il proprio bottino personale, siglando quattro reti in regular season — contro Pergolettese, Pro Patria, Union Brescia e Albinoleffe — e contribuendo al raggiungimento dei playoff promozione, i primi nella storia dell'Alcione.
Centrocampista dinamico e versatile, Bright è pronto a indossare la maglia bianca delle Aquile fin dal ritiro di Pontremoli.
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