Prime parole marsigliesi per Cengiz Under: "La più bella città della Francia. Ci divertiremo tanto"

Prime parole da nuovo calciatore del Marsiglia per Cengiz Under, che si affida ai social per esprimere il suo sentire. Il turco, arrivato in prestito dalla Roma, ha postato un breve messaggio: "Ciao alla più bella città della Francia, ciao a tutti i gli Olympiens (tifosi del Marsiglia, ndr). Ci divertiremo tanto…”.

Salut, la plus belle ville de 🇫🇷, salut Les Olympiens.

Nous nous amuserons tellement… 😎 #DroitAuBut

Hello, the most beautiful city of 🇫🇷, hello Olympians. We will have so much fun… 😎#DroitAuBut https://t.co/PmfquEV1Dg

— Cengiz Ünder (@cengizunder) July 4, 2021