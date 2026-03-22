Primo gol di Robinio Vaz in Serie A: "Testa alta e crescere ancora più forte"
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Robinio Vaz ha deciso la partita contro il Lecce, segnando il primo gol in Serie A. Ecco le sue parole a Sky:
"Voglio ringraziare Mario (Hermoso) per quel cross perfetto. Io cerco di aiutare la squadra, è il mio primo gol qui e sono contento. Spero di continuare così, testa alta e crescere ancora più forte".
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