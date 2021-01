Primo tempo che sorride alla Lazio: 1-0 al Parma firmato Parolo, ducali tramortiti

Termina col vantaggio della Lazio, 1-0, il primo tempo di Lazio-Parma, ultimo ottavo di finale di Coppa Italia rimasto. Per i padroni di casa gol di Marco Parolo a suggellare un primo tempo in cui i biancocelesti erano già andati molto vicini al vantaggio.

Inizio piuttosto equilibrato, con il Parma che abbassa Cyprien per aiutare il palleggio e la Lazio che soffre la manovra palla a terra dei ducali. Dopo un quarto d'ora però la squadra di Inzaghi dà l'accelerata: Muriqi va vicinissimo al suo primo gol in biancoceleste con un destro in scivolata respinto dal palo, lo stesso legno che poco dopo impedisce a Pereira di esultate. Gli ospiti si vanno vedere con una bella ripartenza in verticale, con Mihaila che a sinistra fa il vuoto e mette al centro, dove Brunetta conclude al volo trovando una deviazione in corner. Ma il pressing biancoceleste è molto ficcante e viene premiato dal gol: l'ex Marco Parolo sblocca la sfida con un colpo di testa potente e preciso, su cui Colombi non può nulla. Il centrocampista, oggi schierato difensore, era rimasto alto dopo un corner. Per gli ospiti è un duro colpo, precisione e pericolosità crollano subito, così per la Lazio è un gioco da ragazzi gestire e portare il primo tempo in porto, col vantaggio minimo.