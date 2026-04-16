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Provaci ancora, Juve: in estate altro assalto su Kolo Muani. Occhi anche su un giovane greco

Provaci ancora, Juve: in estate altro assalto su Kolo Muani. Occhi anche su un giovane grecoTUTTO mercato WEB
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Dimitri Conti
Oggi alle 11:44Serie A
Dimitri Conti

Mentre si gioca la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League in questo finale di stagione in Serie A, la Juventus pensa anche al prossimo futuro e alle operazioni in entrata da fare nel prossimo calciomercato estivo. Una priorità chiara ed evidente riguarda un nuovo attaccante, e la prima idea della dirigenza bianconera porta al profilo di quello che sarebbe un cavallo di ritorno, un giocatore che la Vecchia Signora ha provato a riprendere anche la scorsa estate.

Il riferimento è a Randal Kolo Muani, che nel frattempo ha cercato di rilanciarsi al Tottenham, ma senza troppa fortuna. Come sottolinea l'edizione di oggi di Tuttosport, infatti, il nome di Kolo Muani è destinato a tornare in auge per la Juventus nei prossimi mesi. L'apprezzamento non è mai scaduto, il giocatore ha talmente voglia di vestirsi di nuovo di bianco e nero che accetterebbe al di là di obiettivi e programmi. E stavolta c'è un aspetto che può far prevalere l'ottimismo.

Difficile infatti che si assista a nuove bagarre sulla valutazione, e quindi sul costo dell'operazione, per riportare Kolo Muani alla Juventus. Stando a quanto riferito dal quotidiano torinese, infatti, l'asticella sarà fissata poco sopra ai 30 milioni di euro, il valore residuo che ha sul bilancio del Paris Saint-Germain, società che ne detiene ancora la proprietà del cartellino. E tra l'altro ha uno sponsor notevole in Spalletti, che nonostante non lo abbia mai allenato ha sottolineato ai suoi dirigenti l'importanza che avrebbe il suo acquisto.

Non solo Kolo Muani, però, perché la Juventus si sta anche già muovendo su piste alternative. Non unicamente quelle più 'mainstream' (Darwin Nunez, Lewandowski, Zirkzee) ma anche un talento giovane come Christos Mouzakitis, classe 2006 dell'Olympiacos il cui agente nelle scorse ore ha incontrato il dirigente bianconero Chiellini.

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