Quale futuro per Italiano? Il tecnico: "A La Spezia si sta bene, ma parlerò con Platek"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dopo la salvezza raggiunta contro il Torino. Inevitabile, per l'allenatore dei liguri, soffermarsi anche sulle tante voci riguardanti il futuro e il possibile passaggio al Sassuolo del dopo De Zerbi: "Abbiamo vissuto una cessione societaria nel bel mezzo del mercato. La squadra poteva essere rinforzata, invece questo non è successo escludendo Saponara. Questa è stata una difficoltà da aggiungere alle altre. Si vede che in società sono tutti appassionati, aspettavano il verdetto finale perché le categorie sono importanti. Ora si vedranno i programmi, parleremo, cercheremo di chiarirci e vedremo. Il futuro? Per me è come se fosse arrivata una società nuova, che ancora non ha chiamato tutti i componenti della squadra per capire qual ì il futuro. A La Spezia si sta molto bene comunque".