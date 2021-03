Quanto vale l'Europa League? Per la Roma una cascata di euro se arriva fino alla fine

Andare avanti in Europa League varrebbe molto per la Roma, anche dal punto di vista economico. Finora - sottolinea La Gazzetta dello Sport - la società giallorossa ha portato a casa da questa competizione 6,82 milioni di euro (2,75 di bonus partecipazione, 2,47 tra vittorie e pareggi del girone e 1,6 milioni di euro per essere arrivati fino agli ottavi), più la quota di market-pool e ranking storico che però può essere quantificata con esattezza solo a fine competizione. A tutto ciò c’è da aggiungere altri potenziali 12,4 milioni di bonus in caso di vittoria della coppa. Vittoria che permetterebbe alla Roma anche la possibilità di giocare la Supercoppa europea (bonus di partecipazione di 3,5 milioni, un ulteriore milione alla vincente), ma soprattutto la prossima Champions League (almeno una cinquantina di milioni di euro garantiti). Ecco perché la partita di stasera contro lo Shakhtar è fondamentale e non può essere sottovalutata, perché può essere una fonte infinita di ricchezza.