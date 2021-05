Quanto vale Musso? Marino: "Per rendimento fra i migliori in A. E crescerà ancora"

Quanto vale Musso? Una domanda a cui ha risposto, a Sky Sport, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino. Questa la sua risposta: "Le valutazioni si fanno in fase di negoziazione e tu (rivolto al giornalista di Sky) non hai il portafoglio adatto (ride, ndr). Secondo me per rendimento è sicuramente tra i migliori negli ultimi anni. Ha ancora margini di miglioramento incredibili vista la giovane età per un portiere. Il progetto Musso, oltre che sulla concretezza del rendimento negli ultimi anni con l'Udinese, si poggia anche sui margini di crescita che sono indiscutibili".

