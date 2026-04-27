Quattro anni dopo, l'Inter ripensa a Bremer. Che sabato ha detto: "Ho 29 anni, voglio vincere"

"La Juve è 6 anni che sta galleggiando e questo non può succedere. Io voglio vincere perché ho 29 anni e non posso aspettare". Così Gleison Bremer ha ricordato, durante la conferenza di sabato scorso, che per lui il tempo sta per finire: è il momento di puntare ai titoli, cosa che con la maglia bianconera non è mai avventura.

Secondo la redazione de L'Interista, negli ultimi giorni Marotta e Ausilio hanno fatto un "pensierino" sul forte difensore centrale brasiliano della Juventus: quattro dopo il sorpasso in extremis della Juve, che convinse il Torino a cederle il carioca quando ormai sembrava fatta per il passaggio all'Inter, i nerazzurri tornano a pensare a lui. L'addio a fine stagione di Francesco Acerbi, lascia un buco difficile da colmare, che Ausilio proverà a riempire con un giocatore di alto livello, come Kim, l'altro difensore centrale che i nerazzurri avrebbero scritto sul taccuino. La certezza è che la squadra mercato nerazzurra starebbe dunque cercando non solo giovani ma anche esperienza da inserire in un reparto che in estate sarà rivoluzionato.

Val la pena ricordare che la Juventus continua a non mollare la presa su Davide Frattesi, un giocatore che piace tantissimo a Luciano Spalletti, allenatore dei bianconeri, che lo ha valorizzato al massimo nel suo periodo sulla panchina della Nazionale. Un incursore di centrocampo simile a McKennie, che Spalletti ha rigenerato dal suo arrivo.