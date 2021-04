Quattro innesti, sogno Muriel e rinnovi. I temi sul tavolo del prossimo summit tra Zhang e l'Inter

vedi letture

Il vertice in casa Inter con Zhang di ritorno dalla Cina sarà un necessario faccia a faccia per il rilancio: il presidente - sottolinea La Gazzetta dello Sport - confermerà la decisione di Suning di restare al timone e indicherà il budget per la prossima stagione. Qualche investimento è, infatti, considerato necessario: serve un mancino che dia respiro a Perisic, un centrocampista che aggiunga gol e una punta coi gradi di vice-Lukaku (al netto del costoso sogno Muriel). Anche in difesa si esplorerà il mercato dei parametri 0, ma il napoletano Maksimovic è sceso nel gradimento.

Rinnovi - Prima di pensare ad aprire le porte a nuovi, bisognerà blindare chi è in casa. Lautaro per primo ha trovato col club un’intesa fino al 2024 (circa 4,5 milioni a stagione a salire) e, anche se ha rotto con i vecchi agenti, l’accordo non è in discussione. La presenza di Zhang, semmai, può servire da acceleratore per la firma. Anche per quella di Bastoni, sulla via dell’intesa: guadagna un milione e mezzo fino al 2023 e potrebbe allungare di un anno guadagnando un milioncino in più con lauti bonus.