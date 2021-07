Radu sempre in uscita dall'Inter. La Real Sociedad c'è ma lo stipendio del portiere non aiuta

Ionut Radu, in questa stagione secondo portiere dell'Inter, è sempre più destinato a lasciare Milano. Il club nerazzurro dopo averlo riportato ai piedi della Madonnina nel 2019, aveva sottoscritto con lui un contratto da 1,8 milioni a stagione. Ora Marotta e Ausilio non sembrano essere disposti a trattenere l'estremo difensore rumeno e la Real Sociedad sarebbe pronta ad accoglierlo . Ma c'è un nodo da sciogliere. E non è certamente un particolare, ovvero lo stipendio che il giocatore percepisce. Infatti come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la squadra spagnola non potrebbe accollarsi una cifra simile e così Radu dovrà accontentarsi, se vorrà ritagliarsi maggiore spazio in un altro club.