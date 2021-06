tmw Ionut Radu nel mirino della Real Sociedad: summit in sede Inter col suo agente

Incontro in sede Inter per parlare del futuro del portiere Ionut Radu. L'estremo difensore classe '97 ha una richiesta dalla Spagna, più precisamente dalla Real Sociedad, e il club nerazzurro in queste ore sta discutendo della sua uscita.

Per la prossima stagione, dopo aver tesserato già Cordaz come terzo portiere, il club nerazzurro vorrebbe dar via proprio Radu per un vice Handanovic più esperto, con Marco Silvestri dell'Hellas in prima fila.