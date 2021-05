Raiola: "Agnelli è un amico, ma alla Juventus parlo con Paratici. E al Milan con Maldini"

Intervistato da AS, Mino Raiola ha parlato anche del rapporto che ha con le varie squadre: "Non ho un gran rapporto con Florentino Perez. Mi piace parlare con i direttori sportivi, a meno che un presidente non abbia funzioni simili. Penso a Gino Pozzo, che è presidente, direttore sportivo, allenatore, attaccante e difensore centrale. Poi ci sono altri cosi, come Agnelli che è un amico e ci parliamo un paio di volte l'anno anche su altri argomenti. Ma alla Juve tratto con Paratici, come al Milan tratto con Maldini".