Raiola sul futuro di Haaland: "Solo 10 club al mondo possono permettersi di acquistarlo"

Mino Raiola, agente della stella del Borussia Dortmund Erling Haaland, intervistato dalla BBC parla del futuro della stella norvegese, affermando che ad oggi solo 10 club possono sostenere il suo acquisto: "Tutti indicano Haaland come una delle stelle del futuro, perché è difficile fare quello che fa lui alla sua età. Sarà sicuramente una star per almeno i prossimi 10 anni. Siamo arrivati ad un punto un cui la gente si domanda per quanto ancora potrà godersi le giocate di Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Messi, per questo tutti stanno cercando la prossima generazione di talenti. Oggi solo 10 club possono permettersi di acquistare Haaland dal Borussia Dortmund e di questi 10, 4 sono inglesi. Non c'è nessun allenatore o direttore sportivo che oggi direbbe "non sono interessato" per un giocatore come Haaland". E il norvegese, come raccontato ieri, è stato messo in cima alla lista delle preferenze del Chelsea per la prossima estate.