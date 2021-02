tmw Chelsea, 300 milioni per il mercato. Priorità Haaland, anche senza clausola

Roman Abramovich ha deciso. Il prossimo calciomercato non sarà in sordina, dopo i tanti milioni spesi in estate per Ziyech, Werner, Thiago Silva o Havertz. Il magnate russo, a dieci stagioni dalla vittoria della Champions League, vuole rilanciare la propria candidatura per vincere ad alto livello in Europa. Così se Lampard è stato licenziato dopo i risultati deludenti, Tuchel deve arrivare comunque nelle prime del campionato per avere una relativa certezza di permanenza, al netto dei 18 mesi di contratto.

TUTTO SU HAALAND - Così il primo nome che Abramovich vuole, assolutamente, per il proprio attacco è quello del miglior giovane al mondo. Come Hazard qualche stagione or sono, il russo vuole a tutti i costi Erling Braut Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund, che vedrà attivarsi la clausola rescissoria da 75 milioni di euro nell'estate del 2002. Quasi impossibile pensare di sbaragliare la concorrenza per quell'estate, così Abramovich cercherà di anticipare tutti nel 2021. Il budget - non solo per il centravanti scandinavo - è enorme: 300 milioni di euro, anche senza arrivare in Champions League.