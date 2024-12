Live TMW Ranieri: "A Cristante si è girata la caviglia. Dovbyk? Ancora troppo signore"

La Roma esce sconfitta nella sfida contro l'Atalanta grazie ad un gol del capitano nerazzurro De Roon. A commentare il risultato nella pancia dell'Olimpico Claudio Ranieri. Segui su TMW la diretta testuale.

23.27 - Inizia la conferenza stampa

Questa squadra è pronta a stare nei fondi della classifica?

"Sono sicuro di sì. Le tre prestazioni mi danno la consapevolezza che siamo pronti a lottare. Sono finite le 3 partite difficili, . Fatto i complimenti alla squadra, ma le prossime saranno più difficile. Perchè tutte le squadra vogliono crearti dei problemi. Sappiamo chi è lil Lecce a Roma. Abbiamo visto come ha giocato l'altra sera. Non mola fino alla fine. Siamo pronti".

Sui cambi.

"Ho dovuto fare dei cambi perchè in campo non mi hanno detto come stavano. Se avessi voluto mettere un centrocampista di lotta, non ce l'avevo a disposizione, perchè Pisilli era infortunato. Loro hanno cambiato chi c'era in campo. Ma non è cambiato nulla. I due gol sono state due nostre imprecisioni. Oggi se c'è stata una cosa bella è stata l'applauso dei tifosi ai giocatori. Dopo tante male parole questa è stata la cosa più bella della serata. Loro hanno dato tutto. Due tiri nel primo tempo e i restanti tre nel secondo sono stati un piccolo inizio".

Le Fee come sta? Perchè non è sceso in campo?

"Le Fee è un giocatore di grande corsa ma in partite come questa ho bisogno di gente che riesce a dare colpo su colpo. Io quando faccio i conti vado a contare i centimetri della squadra avversaria. Io ho tolto Dovbyk ma ci ho riflettuto molto. Ogni allenatore deve fare delle scelte. Dovbyk ad esempio ha detto che oggi non ce l'avrebbe fatta a giocare, e invece è sceso in campo. Non si sta allenando da tanto tempo. Accontentiamoci di quello che ci dà per ora".

Hummels e Cristante hanno avuto dei problemi fisici?

"Hummels ha ricevuto un colpo dietro la schiena e gli si sono induriti i flessori. Distorsione alla caviglia per Cristante. Gli si è totalmente girata".

Come avete vissuto il momento Bove?

"Ha influenzato i ragazzi internamente. Lui è cresciuto qua con noi. I ragazzi lo hanno ricordato con quella maglietta prima dell'allenamento".

Dovbyk, è migliorabile la sua condizione?

"Dovbyk se si allena è già una cosa. Lui deve imparare il campionato italiano, è troppo signore. Lui oggi ha fatto la lotta greco-romana, non è stato facile".

23.35 - Finisce la conferenza