Ranieri sul suo futuro alla Sampdoria: "Calma, sono fiducioso. Il presidente mi chiamerà"

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, nell'intervista post-partita a Sky Sport non vuole sentire questioni sul suo futuro: "Lasciamoli parlare, io non devo farlo. Prima vediamo quello che facciamo, poi per parlarne c'è sempre tempo: per me non è un problema, e l'ho sempre detto. Cerchiamo di far bene le partite che mancano e quando il presidente chiamerà vedremo cosa succede. Vivo tranquillamente anche se nessuno mi vuole, lo faccio per il gusto e l'adrenalina di allenare, senza alcuna ansia. Calma, il presidente sa quando deve parlare. Sono sereno".