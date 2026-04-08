Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: la Germania si avvicina alla Spagna
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La vittoria del Bayern Monaco sul campo del Real Madrid in qualche modo fa un favore all'Italia nella corsa al posto extra nella prossima Champions League. Restiamo quinti in classifica, con possibilità risibili di avere un posto extra per la prossima Champions League:
1. Inghilterra (5 squadre in corsa su 9) 25.013
2. Spagna (6 su 8) 20.281
- - -
3. Germania (3 su 7) 19.714
4. Portogallo (3 su 5) 18.900
5. Italia (2 su 7) 18.714
6. Francia (2 su 7) 16.392
7. Polonia (0 su 4) 15.750
8. Grecia (1 su 5) 13.800
9. Danimarca (0 su 4) 12.250
10. Cipro (0 su 4) 12.156
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