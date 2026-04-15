Ratkov non è stato un fattore per la Lazio. Zero gol in otto partite, eppure Lotito...

"Ratkov è un ragazzo che seguivamo da tempo, abbiamo mandato un osservatore nel match tra Bologna e Salisburgo, sappiamo tutto di lui, è velocissimo e ha una serie di caratteristiche che servivano alla Lazio". Parlava così Claudio Lotito, presidente della Lazio, nei giorni successivi all'ufficializzazione dell'attaccante proveniente dei Red Bull Salisburgo.

Il suo acquisto ha portato qualche perplessità. Passare dalla Bundesliga austriaca al calcio italiano a gennaio, con la necessità di un apprendistato quasi dovuto per sostituire un attaccante come Valentin Castellanos. Infatti, negli ultimi mesi, Ratkov il suo contributo ha cercato di darlo, ben sapendo che potesse essere modesto: 8 partite in campionato, 0 gol. Zero minuti in Coppa Italia. Il suo score dice quota 12 perché, oltre ai gol nel campionato austriaco, ha siglato tre reti in Coppa di Lega. Zero in Europa League.

Certo, si potrà eccepire che è giovane e può essere un acquisto per la prossima stagione. Ma le altre parole di Lotito sembravano andare in una direzione differente, visto che si professava più che tranquillo. "Voglio tranquillizzare tutti: la Lazio non sta smantellando nulla, ha una struttura che lavora 365 giorni all'anno e scandaglia i giocatori in tutto il mondo. Siamo in grado di sapere quali sono i giocatori che ci interessano e li seguiamo passo passo".