Ravanelli: "Pogba ha pagato a caro prezzo una leggerezza. La sua carriera potrebbe finire"

L'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di TV Play per commentare la stagione dei bianconeri: "La Juventus ha perso troppi punti, avrebbe dovuto battere Empoli, Udinese e Verona. Questa squadra ha dei limiti a livello caratteriale e di qualità. Allegri non ha colpe, ha fatto un lavoro straordinario. Alla fine sono i giocatori che vanno in campo e molti di loro hanno deluso. Dopo il ko con l’Inter la Juve si è sciolta come neve al sole, ha perso delle certezze. Il DNA della Juve doveva uscire dopo la sfida persa contro i nerazzurri, invece hanno mollato. Vlahovic, Chiesa e Yildiz possono giocare insieme ma solo in un 3-4-2-1 come l’Atalanta. Ma non si può improvvisare nulla".

Ravanelli parla anche di Chiesa

"Chiesa sarebbe ideale nel tridente di Spalletti. Io amo Chiesa, per me è fortissimo, non posso pensare di vedere una Juve senza Chiesa nel futuro. Però deve cambiare atteggiamento in campo, deve essere meno insofferente. Quando vai a battere una punizione o un angolo gli ultimi minuti, che magari sei anche sotto, non puoi andarci camminando più piano di un ottantenne, devi dimostrare che hai la voglia giusta. Federico, io ti voglio bene e per me sei un grandissimo giocatore, ma per stare alla Juve devi cambiare atteggiamento".

Infine un commento sulla squalifica di Pogba

"La squalifica di Pogba è stata una bella mazzata. Mi dispiace molto per Paul che è un ragazzo eccezionale, ha pagato a caro prezzo una leggerezza. Mi dispiace per il calcio in assoluto perché il campionato perde un protagonista importante. Secondo me se la sanzione dovesse venire confermata potrebbe finire la sua carriera con questa squalifica"