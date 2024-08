Ufficiale Redan lascia il Venezia, è un nuovo giocatore dell'Avellino. I dettagli del trasferimento

vedi letture

Arrivato nei giorni scorsi Raimondo dal Bologna, il Venezia libera un posto tra i suoi attaccanti cedendo l'attaccante olandese Daishawn Redan (23 anni): "Il Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio a titolo definitivo dell’attaccante Daishawn Redan all'Unione Sportiva Avellino 1912. Nella scorsa stagione 23/24, con la maglia della Triestina, Redan ha totalizzato 35 presenze con 11 gol e due assist. Buona fortuna, Daishawn".

Così invece lo ha annunciato il club acquirente: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Venezia Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daishawn Redan. Nato ad Amsterdam il 2 febbraio 2001 l’attaccante olandese ha firmato con il club un contratto quadriennale.

Cresciuto tra le giovanili di Ajax e Chelsea, tra i professionisti in carriera ha indossato le maglie di FC Groningen (Olanda), Herta Berlino (Germania), PEC Zwolle (Olanda), FC Utrecht e Triestina. In totale nelle competizioni professionistiche ha collezionato 90 presenze, divise tra Eredivise (Olanda), Bundesliga (Germania) e Serie C (Italia) realizzando 18 reti e fornendo 5 assist. Per lui larga esperienza in campo internazionale nei campionati giovanili avendo disputato la Uefa Youth League con le maglie di Ajax e Chelsea. Con quest’ultimo club ha preso parte anche alla competizione Premier League 2. Esperienza avuta anche in Germania con la maglia dell’Herta Berlino. In totale, in queste competizioni, ha messo a segno 41 reti e fornito 10 assist. Benvenuto in Irpinia Daishawn!".