Restyling 'Maradona'. Manfredi: "Vogliamo valorizzare un bene della città"
A margine dell'inaugurazione del murales al Maradona di Jorit, è intervenuto il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Di seguito le sue parole raccolte da Radio CRC in merito alla questione del restyling de 'Maradona':
"Noi dobbiamo riqualificare lo Stadio Maradona, questo è l’obiettivo dell’amministrazione Comunale. Noi vogliamo cogliere l’occasione degli Europei per riqualificare lo Stadio Maradona che è un bene della città e renderlo più fruibile e sicuro a misura anche del tifoso. All’impianto servono interventi di manutenzione straordinaria e il nostro desiderio è quello di valorizzare un bene della città come lo Stadio di Fuorigrotta. Noi ce la metteremo tutta e andremo avanti!
Quello che inauguriamo oggi è un dono che l’artista Jorit ha voluto fare alla città di Napoli. È una rappresentazione dei tanti campioni che hanno contribuito ai successi del SSC Napoli e, di conseguenza, della città di Napoli. Ovviamente è una cosa bella che contribuisce anche al progetto di riqualificazione della parte del nostro stadio".
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