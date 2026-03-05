Napoli, Manfredi sul Maradona: “La riqualificazione si farà anche senza Euro 2032”

Il futuro dello stadio Diego Armando Maradona torna al centro del dibattito cittadino. A fare chiarezza sui progetti legati all’impianto di Fuorigrotta è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Il primo cittadino ha ribadito la volontà dell’amministrazione di intervenire sull’impianto, sottolineando come il restyling non sia legato esclusivamente alla candidatura dell’Italia per Euro 2032. Il Maradona, infatti, dovrà essere adeguato per rispettare i parametri richiesti da UEFA e FIGC, ma il Comune ha intenzione di procedere con la riqualificazione in ogni caso. “Lo stadio Maradona è un patrimonio della città e dobbiamo salvaguardarlo e valorizzarlo. Indipendentemente dagli Europei abbiamo preso un impegno e lo manterremo”, ha spiegato Manfredi.

Il tema della ristrutturazione dell’impianto è tornato d’attualità proprio nelle ultime settimane, con diverse ipotesi di intervento per modernizzare una struttura che resta uno dei simboli della città e la casa del Napoli. L’obiettivo dell’amministrazione è quindi quello di garantire un futuro all’altezza delle grandi competizioni internazionali, ma allo stesso tempo preservare il valore storico dello stadio.

Nel corso dell’intervista Manfredi ha affrontato anche temi culturali legati alla città, commentando alcune recenti polemiche. “Non ho condiviso il giudizio di Cazzullo. Dare pareri così sbrigativi può dispiacere, perché a Napoli cultura alta e popolare sono profondamente connesse tra loro. È una nostra forza e dobbiamo rivendicarla”. Il sindaco ha poi invitato lo stesso Cazzullo in città: “Ama Napoli ed è un mio amico, lo faremo ricredere”.