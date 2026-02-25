Sindaco di Napoli: "VAR a chiamata strumento prezioso verso un arbitraggio più equo"

Intervenuto ai microfoni di Canale 8, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è tornato sugli episodi arbitrali che hanno visto coinvolta la squadra di Antonio Conte: "C’è una crisi evidente della classe arbitrale, che oggi appare in difficoltà - riporta TuttoNapoli.net -. Nell’ultima gara abbiamo visto diversi episodi controversi e credo sia necessario rivedere il VAR.

Guardo con interesse a quanto accade nel basket NBA, dove esiste il VAR a chiamata. La tecnologia è un supporto prezioso e uno strumento del genere potrebbe rappresentare un passo avanti verso un arbitraggio più equo, purché non si traduca in una deresponsabilizzazione del direttore di gara. In questo momento l’arbitro è inevitabilmente condizionato, perché sa che c’è sempre qualcuno pronto a intervenire e a decidere al suo posto".