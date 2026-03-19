Retegui vuole tornare dall'Arabia dopo 20 milioni e 15 gol. È un'occasione per le italiane

Mateo Retegui vorrebbe tornare in Italia. Dopo venticinque presenze e quindici gol in Arabia Saudita (con venti milioni intascati in un solo anno) l'attaccante italo-argentino sembra pronto a ripercorrere la strada di Stephan El Shaarawy, che dalla Cina tornò a Roma dopo aver messo al sicuro il futuro economico. Retegui è nel pieno della carriera e sa che, a certi livelli, non ci si può permettere di sparire troppo a lungo dal radar europeo. La voglia è concreta, e l'estate che si avvicina potrebbe essere quella decisiva.

Quasi tutte le big hanno un tassello mancante proprio là davanti. La Juventus sogna un centravanti di peso, ma prima dovrà liberarsi di Openda e di Jonathan David, operazioni tutt'altro che semplici. Il Milan cerca un riferimento offensivo (piace anche Moise Kean) e potrebbe accelerare su profili già rodati nel campionato italiano. L'Inter si muoverà solo se Thuram dovesse partire, ma il nome di Retegui circola anche nelle stanze nerazzurre. E poi c'è la Roma con Gian Piero Gasperini in panchina, perché è stato proprio il tecnico piemontese a trasformarlo all'Atalanta in bomber di razza.

Un incontro esplorativo con il Milan c'è già stato, ma l'ingaggio percepito in Arabia — faraonico, per gli standard della A — rappresenta il nodo gordiano della trattativa. Retegui dovrà ridimensionare le proprie pretese economiche se vorrà rientrare. La strategia sarebbe quella di spingere per un prestito già nella prossima finestra estiva, possibilmente con obbligo di riscatto.