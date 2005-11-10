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Retroscena Vlahovic-Juve: ieri il confronto e la fumata nera, oggi ha solo svuotato l'armadietto

Retroscena Vlahovic-Juve: ieri il confronto e la fumata nera, oggi ha solo svuotato l'armadiettoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 14:24Serie A

Dusan Vlahovic non sarà il centravanti della Juventus nella prossima stagione. La notizia è nota da poco, anche se ormai da mesi la telenovela faceva pensare che il destino del centravanti serbo non fosse a Torino, dopo i tanti tentativi degli scorsi anni da parte dei bianconeri di farlo rinnovare, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb non sarebbe stato oggi il giorno decisivo.

Trattativa interrotta nelle scorse ore.
Il summit tra il calciatore e la dirigenza della Vecchia Signora è infatti andato in scena nella giornata di ieri, quanto è arrivata la fumata nera. Mancato accordo sul rinnovo, dovuto soprattutto alle richieste molto elevate dello stesso Vlahovic, e avventura in bianconero che si concluderà dunque alla naturale scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno, tra meno di un mese.

L'arrivo e l'uscita di oggi alla Continassa.
Come vi abbiamo raccontato, con tanto di video dimostrativo, anche oggi Vlahovic è arrivato alla Continassa e ha lasciato il centro sportivo intorno alle ore 12 ma senza incontrare nuovamente la dirigenza. Il serbo è passato soltanto a svuotare l'armadietto, visto che non ci saranno ulteriori summit tra le parti. La trattativa è stata interrotta, così come si interromperà la sua avventura alla Juventus, senza possibilità di cambiare le cose.

Fonte Camillo Demichelis
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