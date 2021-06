Ribery e Borja Valero in scadenza il 30 giugno: entrambi attendono un segnale dalla Fiorentina

vedi letture

C'è solo la Fiorentina per Borja Valero. Il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, attende una chiamata dai viola per il rinnovo: la sua intenzione - secondo il Corriere Fiorentino - sarebbe quella di giocare a Firenze per un'altra stagione, ma se il club di Commisso non dovesse avanzare proposte da qui alla fine del mese non è escluso che l'ex Real Madrid decida di appendere gli scarpini al chiodo già quest'estate. Situazione analoga per Ribery: il francese attende un segnale dalla Fiorentina, ma ogni giorno che passa sembra allontanarlo dal prolungamento.