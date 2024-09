Ricci: "Il Torino mi ha aiutato tantissimo. La vittoria sulla Francia come quella allo Stadium"

Il centrocampista della Nazionale italiana Samuele Ricci ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della sua esperienza al Torino: "Il Torino mi ha aiutato tantissimo - ha commentato -. Sia il lavoro di Juric sia quello di Vanoli. Il gioco della scorsa stagione mi ha completato dal punto di vista fisico, dell’interdizione e della manovra. Quest’anno il calcio di Vanoli è un po’ diverso: da mezzala ho più possibilità di inserirmi e sono contento perché nelle prime tre giornate abbiamo ottenuto ottimi risultati".

Un inizio di stagione importante che vede i granata al primo posto con 7 punti e una vittoria con la Nazionale italiana sul campo di una big come la Francia: "In effetti un inizio di stagione migliore non me lo potevo immaginare e sono davvero felice. Adesso abbiamo un’altra gara complessa con Israele e poco tempo per prepararla. Se scenderemo in campo con questa personalità, non dovremo preoccuparci".

Ma cosa rappresenta per Ricci la vittoria del Parco dei Principi? "Rimarrà indimenticabile insieme all’esordio in Nazionale o alla vittoria allo Juventus Stadium - ha concluso Ricci - alla seconda partita con l’Empoli in A. Per un ragazzo come me giocare questi incontri è tanto, anche se so che devo crescere ancora".