Rinnovo o addio: per Dybala è attesa a breve la decisione definitiva sul futuro

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Paulo Dybala. La Juventus, spiega il giornale, è pronta a vendere l'argentinoper sistemare i conti. In questi 24 giorni, Dybala si gioca la Juventus: deve essere un protagonista nel finale per far cambiare idea al club e per tornare sulla copertina dei talenti mondiali. Pochissimi bagliori in una stagione sfortunata, e infortunata, senza Champions la Juve non vorrebbe ma addirittura dovrebbe cederloper far quadrare i conti. Contratto in scadenza nell'estate del 2022, i rapporti con l'entourage sono freddi e non c'è intenzione di fargli fare un'annata con la possibilità di perderlo a zero. Quindi o rinnova, dimostrando di esser di nuovo protagonista, o dirà addio alla Juve in estate.