Rio Ferdinand non ha dubbi: "Nesta era più forte di me, ma il più grande è stato Baresi"
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Rio Ferdinand, storico difensore del Manchester United e della Nazionale inglese, ha rilasciato una breve dichiarazione a MilanNews su Alessandro Nesta.
Rio Ferdinand, chi era più forte lei o Nesta?
"Nesta, Nesta. Ma Baresi è stato il più grande di tutti".
Cosa hanno vinto Ferdinand e Nesta
L'attuale opinionista inglese ha vinto 6 Premier League, 6 Community Shield, 3 Coppa di Lega inglese, 1 Coppa Intertoto UEFA, 1 Champions League e 1 Mondiale per club. Nesta, invece, ha vinto 3 Coppa Italia, 4 Supercoppa italiana, 3 scudetti, 1 Coppa delle Coppe, 3 Supercoppa UEFA, 2 Champions League e 1 Mondiale per club.
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