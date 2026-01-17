Ferdinand fa due nomi per il Manchester United: "Conte o De Zerbi, ora serve un folle"

Tra i nomi accostati ai Red Devils circolano profili di altissimo livello come Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti e Julian Nagelsmann. C’è però chi suggerisce una strada diversa. È Rio Ferdinand, ex bandiera dello United, a proporre una svolta netta, alla luce delle esperienze vissute dal club negli ultimi anni.

“Abbiamo avuto allenatori di ogni tipo. Abbiamo avuto l’astuto e vecchio Louis van Gaal, abbiamo avuto José Mourinho. Probabilmente non al picco dei suoi giorni al Chelsea, ma comunque un nome enorme, con grande carattere. Abbiamo avuto i giovani, con tecnici emergenti come Ten Hag e Amorim. Poi le leggende locali che conoscono il club”, ha spiegato l’ex difensore.

Secondo Ferdinand, ora servirebbe un cambio di paradigma: “Forse dovremmo percorrere la strada della follia. Dobbiamo scommettere su persone appassionate, un po’ pistoleri, che si buttino a capofitto e non si lascino intimidire dai media”.

E i profili ideali, per lui, sono due: “Quando dico folle, penso subito ad Antonio Conte. È uno che coglierebbe al volo questa opportunità. Ha preso Chelsea e Napoli quando erano decimi o undicesimi e ha vinto il campionato in entrambi i casi: sa entrare e stabilizzare una squadra. Dall’altra parte c’è De Zerbi, che può dare subito uno stile e un’identità. Lo ha fatto già in tre club”.