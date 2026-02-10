Ferdinand confida: "Ho momenti terribili in cui devo stare all'ospedale o in sedia a rotelle"

Non esattamente la vita che si sarebbe aspettato dopo anni d'oro da calciatore. Rio Ferdinand, ex difensore simbolo del Manchester United e della Nazionale inglese, ha rivelato che i problemi alla schiena derivanti dalla sua carriera calcistica lo costringono oggi all'uso della sedia a rotelle e a frequenti ricoveri ospedalieri.

Giunto a 47 anni, Ferdinand ha avuto una carriera stellare con la maglia dei Red Devils e l'Inghilterra, ma gli infortuni che ha cercato di risolvere con iniezioni e pillole antidolorifiche per sei anni stanno ora presentando il conto al suo corpo. L'ex centrale inglese, trasferitosi a Dubai l'anno scorso con la moglie Kate, ha spiegato a Men's Health UK: "Ho momenti terribili in cui devo stare in ospedale o in sedia a rotelle per un paio di giorni. Succede all'improvviso".

Nonostante appaia in ottima forma fisica nelle ultime foto pubblicate sui social, in realtà Ferdinand sta seguendo per la prima volta dal ritiro una metodologia olistica con un fisioterapista e un personal trainer per prevenire ulteriori crisi. Il 47enne ha ammesso che oggi conosce il suo corpo molto meglio di quando giocava, sottolineando l'importanza dell'attività fisica anche per la sua "salute mentale". E per trasmettere ai suoi cinque figli una solida etica del lavoro. Ma il fisico ha cominciato a cedere già nell'ultima stagione al QPR nel 2014-15: "Volevo un'ultima stagione a Londra - racconta -, ma le circostanze personali e fisiche hanno complicato tutto. Pensavo di poter gestire i minuti, ma non è stato così".