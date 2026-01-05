Ferdinand: “Amorim non si è adattato, l’ha fatto anche Guardiola… Futuro? Tre nomi”. C’è De Zerbi

“Il suo più grande errore è stato non adattarsi abbastanza”. Rio Ferdinand commenta così la decisione del Manchester United di esonerare Ruben Amorim: “Devi farlo: Guardiola è arrivato in Premier League da miglior allenatore al mondo e si è adattato. Non ha vinto al primo anno, ha capito che il problema erano le seconde palle e si è adattato. Ha cambiato il modo di giocare dei suoi terzini, è un modo di adattarsi al calcio della Premier”.

Quanto a Darren Fletcher, nominato tecnico ad interim e che è stato compagno di squadra di Ferdinand negli anni allo United: “Gli auguro il meglio, è la persona giusta a cui dare una personalità. Credo che si possa fare giustizia, è una grandissima occasione: chiunque è così legato al club darebbe un’arma per fare bene. Una cosa che farà sarà saper accettare consigli, glieli darò io e lo farà anche Sir Alex Ferguson. È umile, secondo me farà un bel lavoro. Spero che renda difficile la decisione sul prossimo allenatore”.

Per quanto riguarda il futuro, lo stesso Ferdinand ha ipotizzato alcuni nomi: “Prenderei De Zerbi, Tuchel o Xavi. O manterrei Fletcher se facesse bene”.