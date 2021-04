Ritorno a Anfield o coppia da sogno con Higuain? Luis Suarez può già salutare l'Atletico

Potrebbe durare una sola stagione, l'avventura di Luis Suarez all'Atletico Madrid. Secondo il The Sun, infatti, il Pistolero è uno dei possibili nomi per l'attacco del Liverpool della prossima stagione, per quello che sarebbe un ritorno ad Anfield dopo 7 anni. Oltre ai Reds, però, Suarez piace anche all'Inter Miami di David Beckham dove potrebbe formare una coppia offensiva da sogno con Gonzalo Higuain. Una decisione in merito sarà presa solo a fine stagione, ma le possibilità di dire addio ai Colchoneros dopo una sola stagione esistono per il tabloid.