Rivedi Chiellini dal ritiro azzurro: "Momento Juve, non è solo una questione Pirlo"

Nella sua conferenza stampa di oggi a Parma, alla vigilia della sfida tra Italia e Irlanda del Nord, Giorgio Chiellini ha parlato anche della conferma di Pirlo "La squadra non ha fatto come si sperava quest'anno, il problema non è di Pirlo ma della Juventus in generale. Ora però voglio parlare della Nazionale, i dirigenti hanno parlato in maniera esaustiva e quello che hanno detto Nedved e Paratici ha soddisfatto le vostre curiosità". Rivedi l'intervento del capitano azzurro.